¿Revancha o sueño de Mundial? Así llegan Italia y Macedonia al Repechaje de la UEFA

“Si no vas a la Copa del Mundo porque te tienes que medir a Portugal, entonces no creo que haya problema. Claro que sería una decepción muy dura porque le tendríamos que agregar a la del 2018. Pero si juegas contra Portugal, tus posibilidades de pasar o quedarte en casa son de 50 por ciento. Eso no puede ser desastroso, a menos que pierdas 18-0, eso sí sería un desastre”, comentó Gianluigi Buffon, portero histórico de Italia, sobre una Final contra Portugal.