Bruno Fernandes elogia a Cristiano Ronaldo: "Una parte de mis goles son de él"

"Mucha gente no lo ve y dice 'ah Cristiano no toca el balón, no estuvo en el partido', pero si pero crea muchos espacios, deja muchos espacios a otros jugadores para que hagan goles. Hoy en mis dos goles, el primero fue suya la asistencia, el segundo él se bajó y el central se fue con él, me dejó el espacio para estar en el área solo y hacer el gol. La gente que no tiene la imagen completa de la cancha no entiende que Cristiano tuvo una parte de esos goles", apuntó.