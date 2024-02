Más tarde jugaban Benfica vs. Toulouse, AC Milan vs. Rennes, Lens vs. Freiburg y Sporting Braga vs. Qarabag en los primeros duelos de los Playoffs de la UEFA Europa League de cara a la siguiente fase donde ya esperan Atalanta, Brighton, Bayer Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Praga, Villarreal y West Ham.