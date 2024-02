Feyenoord vs. Roma se reencuentran en la UEFA Europa League en partido de ida de los Playoffs en un reencuentro con tintes de venganza luego de que la loba eliminara al cuadro de Rotterdam en los Cuartos de Final la temporada pasada en este mismo torneo continental.

Horario y dónde ver el partido AC Milan vs. Rennes de la UEFA Europa League

Por otro lado, el duelo entre el conjunto rossonero y el cuadro galo también será uno de alta tensión dentro de los ocho juegos de Playoffs de la UEFA Europa League a disputarse este jueves y 15 minutos después de los primeros cuatro frentes, entre ellos el Feyenoord vs. Roma.

Cuándo ver el Feyenoord vs. Roma y AC Milan vs Rennes : estos partidos serán este jueves 15 de febrero, el primero en el Stadion Feijenoord y el segundo en el Giuseppe Meazza.

A qué hora ver los partidos de la UEFA Europa League : Feyenoord vs. Roma se jugará a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico.

El AC Milan vs. Rennes, por su parte, es a las 14:00 horas tiempo del Centro, 15:00 horas tiempo el Este y 12:00 horas tiempo del Pacífico.

Por dónde ver los partidos de Playoffs de la UEFA Europa League: Feyenoord vs. Roma y AC Milan vs. Rennes los puedes ver por la señal de TUDN, tudn.com, la app y ViX.

11:45 horas tiempo del Centro:

Galatasaray vs. Sparta Praga

Shakhtar vs. Marsella

Young Boys vs. Sporting Lisboa