Sorteo UEFA Europa League: calendario, partidos y el camino a la final

El torneo se jugará bajo estrictos protocolos biomédicos con todas las medidas para evitar nuevos contagios por coronavirus, al igual que la Champions League, entre las que más destacan está la ausencia de público en las gradas, no están permitidos las celebraciones grupales, los jugadores no podrán escupir en el campo ni en las áreas del estadio y tampoco se podrán realizar las charlas técnicas en los camerinos.

CUARTOS DE FINAL UEFA Europa League (10/11 agosto)

Olympiacos - Wolves vs. Sevilla - Roma

LASK - Manchester United vs. Istanbul Başakşehir - Copenhague

Inter de Milán - Getafe vs. Rangers - Leverkusen

Wolfsburgo - Shakhtar Donetsk vs Eintracht Frankfurt - Basel