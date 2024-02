Santi Giménez confiesa dudas en el aspecto mental con Feyenoord

"Venía con dudas, más en el tema mental, ayer fue mi primer entrenamiento después de la lesión, estaba inseguro que no se hiciera más grande, me sentí muy bien".

"Lo acepto, creo que en la temporada, al principio, me sentía como nunca, después llegó el parón de invierno, luego no me sentía cómodo por la pelota, eso me fue afectando y por eso los goles no han caído, hay que seguir trabajando e intentando".