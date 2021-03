Mourinho descarta seria lesión de Kane para el juego ante Arsenal

"No creo que tenga algo grave Harry. El del domingo es un partido que todos quieren juegar, es importantísimo y solo un gran problema podría detenerlo (de jugar). Tengo el presentimiento de que no es algo para preocuparse".

'The Special One' dedicó elogios para su delantero, quien se discutió con dos goles ante el Dinamo Zagreb para poner un pie en la ronda de Cuartos de Final.

"Nos ayuda mucho, no solo haciendo su trabajo, que es anotar goles, si no también en el juego colectivo para generar espacios, armar jugadas y sumarse a la defensa. No podemos estar más felices".