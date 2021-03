Granada irá a Budapest con una buena ventaja pero no definitiva

Jorge Molina y Roberto Soldado hicieron valer la localía del Granada en el Juego de Ida de los Octavos de Final de la Europa League ante un Molde que no deja de mostrar la calidad con la que cuenta y que dio pelea incluso con un hombre menos por la expulsión de Martin Ellingsen, no obstante la eliminatoria se ve cuesta arriba pero no definitiva para la Vuelta en Budapest, donde los noruegos fungiran como locales debido a las restricciones que existen en Noruega por el COVID-19.