El Manchester United ya está en Semifinales de la Europa League , aunque necesitó de un regalito árbitral, un penal inventado en la prórroga que no se revisó y que terminó siendo la diferencia en el marcador.

Ya en el tiempo extro, Anthony Martial se dejó caer en el área, el árbitro decidió no revisar la jugada en el VAR y Bruno Fernandes no perdonó desde los once pasos.