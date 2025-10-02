Aston Villa vence al Feyenoord y sigue con paso ideal en Europa League

Video ¡GOLAZO DE BUENDÍA! Disparo desde fuera del área vence a Wellenreuther

El Aston Villa derrotó por 0-2 al Feyenoord en la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Europa League 2025-26, choque que se llevó a cabo en el de Kuip Stadium de Rotterdam.

Con goles del argentino Emiliano Buendía y el escocés John McGinn el club inglés logró su segunda victoria y está en la parte alta de la tabla.

Tras un primer tiempo con opciones para ambos equipos, el encuentro se fue igualado sin goles al descanso.

Pero en la segunda mitad, los pupilos de Unai Emery, uno de los candidatos al título, se fue en ventaja con un tanto de Buendía a los 61 minutos.

Por si fuera poco, a los 79, el escocés McGinn selló el triunfo de los ‘Villanos’ tras marcar el 0-2 definitivo.

Con este triunfo el Aston Villa suma seis puntos en dos salidas y es tercero en la tabla general, mientras que el exequipo de Santiago Gimenez está sin puntos tras dos derrotas y ocupa el puesto 34.