Los partidos quedaron Manchester United vs. AS Roma y Villarreal vs. Arsenal. Lehmann vs Riquelme; ¿lo recuerdan?, un penal fallado por el argentino en semifinales de Champions League en 2006 privó a los castellonenses de romper la historia y eliminar a unos Gunners que tenían en sus filas a Thierry Henry, Patrick Vieira, Sol Campbell, Robert Pirés, Cesc Fábregas, Ashley Cole, etc., para jugar su primera final de la UEFA Champions League .