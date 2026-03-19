    UEFA Conference League

    UEFA Conference League: Equipos calificados y enfrentamientos de Cuartos de Final

    Los mexicanos Orbelín Pineda y Mateo Chávez superaron los Octavos de Final con AEK Atenas y AZ Alkmaar.

    Por:Kevin R. Yu
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    Orbelín Pineda en el AEK Atenas vs. Celje.
    Orbelín Pineda en el AEK Atenas vs. Celje.
    Imagen Getty Images

    Este jueves 19 de marzo se definen los Cuartos de Final de la UEFA Conference League tras disputarse los partidos de vuelta de Octavos de Final.

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    El mexicano Orbelín Pineda sigue vivo en la competición pese a que su equipo, el AEK Atenas, perdiera 0-2 ante el Celje de Eslovenia en la vuelta de Octavos de Final.

    Gracias a su victoria por 4-0 en el duelo de ida, el AEK Atenas avanzó de ronda y se medirá al Rayo Vallecano que eliminó al Samsunspor turco.

    Por su parte, aunque no jugó por lesión, el mexicano Mateo Chávez y su AZ Alkmaar también calificaron a Cuartos de Final tras golear 0-4 al Sparta Praga para avanzar con un global de 1-6.

    Resultados Octavos de Final de la UEFA Conference League

    • AEK Atenas 0-2 Celje (global 4-2)
    • Raków Czestochowa 1-1 Fiorentina (global 2-3)
    • Mainz 05 2-0 Sigma Olomouc (global 2-0)
    • AEK Larnaca 1-2 Crystal Palace (global 1-2)
    • Sparta Praga 0-4 AZ Alkmaar (global 1-6)
    • Shakhtar 1-2 Lech Poznan (global 4-3)
    • Rayo Vallecano 0-1 Samsunspor (global 3-2)
    • Racing de Estrasburgo 1-1 Rijeka (global 3-2)

    Partidos de Cuartos de Final de la UEFA Conference League

    • Shakhtar vs. AZ Alkmaar
    • Crystal Palace vs. Fiorentina
    • Rayo Vallecano vs. AEK Atenas
    • Mainz 05 vs. Racing de Estrasburgo
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