Mourinho reconoce que a él y a Ancelotti ya los daban por 'muertos'

“No los considero como 'la nueva generación' o 'una generación diferente'. La calidad no tiene edad. Lo mismo se aplica a los jugadores. Hay jugadores que son geniales a los 20 y jugadores que son geniales a los 40. Cuando ya no tienes la pasión es cuando estás acabado. Cuando no sientes un poco de presión antes de estos juegos, significa que estás acabado”, expresó Mou.