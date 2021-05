Virgil Van Dijk informa que no podrá jugar la Eurocopa

El defensor holandés Virgil Van Dijk anunció que no llegará a tiempo para poder disputar el torneo con su selección y es la primera gran baja confirmada para la Eurocopa .

"Con todo lo que está sucediendo, siento físicamente que la decisión correcta es no ir a la Eurocopa y entrar en mi última fase de rehabilitación durante el verano. Por lo tanto, todo el enfoque lo pondré en pretemporada con mi club y ese es el objetivo más realista, así que estoy deseando que llegue", afirmó el central del Liverpool .

Van Dijk, una de las principales figuras de su selección, se mostró muy triste por no poder estar en el torneo: "Obviamente estoy destrozado por no jugar la Eurocopa, por perderme el Campeonato de Europa y liderar a mi propio país allí, pero las cosas han sido como han sido y tengo que aceptarlo, todos tenemos que aceptarlo. Creo que la decisión de no ir es la decisión correcta. Es difícil, pero estoy en paz con eso".