Mbappé habló de Cristiano Ronaldo su admiración que no ha ocultado: "Cuando Cristiano juega, alegra a todos los que lo ven, y lo ha hecho durante 15 años. Creo que todos los aficionados al futbol adoran a Cristiano Ronaldo", además de negar que ya lo haya igualado: "No. Cristiano ya ha hecho historia. Solo llevo cinco años jugando, así que aún no puedo compararme con él. Para mí, también es cuestión de respeto. Cristiano ha hecho tanto por el futbol en general que no sería buen momento para hacer comparaciones".