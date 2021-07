"He echado de menos la pasión, el fuego y los pases verticales. Todos los contactos con el balón no ayudan, es bonito verlo, pero no es efectivo. Sus pases rasos y sus centros largos son como su peinado: bonitos y limpios, totalmente correctos. Pero eso le quita tiempo y espíritu al juego. Hubo demasiados pases horizontales, él se tira muy atrás... ¡Jugando con una defensa de tres hombres, eso no tiene sentido!", argumenta el legendario capitán.