Kroos revela lo que habló con Cristiano tras el Alemania-Portugal

"Jugué con él durante cuatro temporadas y no exagero cuando digo que por supuesto he tenido los mayores éxitos con él y gracias a él. Fuimos vecinos de vestuario todo el tiempo. Así que, por supuesto, me alegré de volver a verlo. Se fue hace mucho tiempo y no nos vemos tan a menudo. No jugamos contra la Juventus", dijo Toni en el podcast que tiene con su hermano Félix, Einfach mal Luppen.