Pero no sólo se trata de la defensa. El equipo italiano ha encontrado un equilibrio como pocos, sobre todo luego de que no fueron al Mundial de Rusia 2018, pues precisamente desde ese año no han perdido ni un encuentro ya que el 10 de septiembre de 2018 Portugal fue el último equipo en propinarles un descalabro al vencerlos 1-0 en la Nations League y con ese resultado despertaron al gigante que hoy suma 28 encuentros sin caer.