¡La Euro 2020 arranca en junio y ya tiene canción oficial!

La UEFA ha presentado la canción oficial de la Eurocopa 2020, 'We Are The People', compuesta por Martin Garrix y que cuenta con la colaboración de Bono y The Edge.

Según informa el organismo europeo, la canción de la Euro 2020, que comenzará el 11 de junio en Roma con el encuentro Turquía-Italia, ha sido compuesta "para celebrar la fiesta y el fútbol" de uno de los torneos más importantes del mundo del balompié.

'We Are The People' "es una canción que analiza los retos a los que se enfrenta el mundo, al tiempo que pretende encontrar una respuesta unificada a estos problemas", indica la UEFA, que apunta que "es un himno que todo el mundo puede cantar, independientemente de su lugar de residencia, pero tendrá especial relevancia en Europa, donde los ojos del mundo estarán puestos en la Euro".

Así mismo "espera reflejar la positividad, la esperanza y la determinación necesarias para que cualquier equipo tenga éxito, además de ofrecer un sentimiento de unión, que encaja con el tema de la EURO 2020: la unidad". El torneo continental se disputará por primera vez en once sedes de todo el continente: Amsterdam, Bakú, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres, Múnich, Roma, Sevilla y San Petersburgo.

Garrix, DJ, destacado productor y autor de éxitos como 'Animals', 'In the Name Of Love' y 'Scared to Be Lonely', también ha producido la música oficial de la salida de los equipos al campo y de la retransmisión del torneo. Fue presentado como el artista musical oficial de la Eurocopa en Ámsterdam en octubre de 2019.

La visión de Garrix para 'We Are The People' cobró vida cuando tanto Bono como su compañero en U2, The Edge, aceptaron participar en la canción. El primero escribió la letra y creó melodías, y el segundo añadió los punteos de guitarra principales.

"Crear la música para uno de los mayores eventos deportivos del mundo junto a Bono y The Edge ha sido una experiencia increíble", dijo Garrix. "¡Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho juntos y emocionado por compartirlo finalmente con el mundo!".

El lanzamiento de la canción forma parte de los planes de la UEFA para que los aficionados al fútbol se vayan animando antes del torneo, con los jugadores que participan en vayan contribuyendo a la 'playlist' oficial, que será supervisada por el propio Garrix y estará disponible en las principales plataformas de 'streaming' de música, además de la propia lista de reproducción de cada selección nacional participante.