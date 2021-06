El Coronavirus obligó a España a ampliar su convocatoria

El llamado de estos elementos no significa que serán incluidos en la convocatoria para la Eurocopa, por el momento es una medida de precaución y si es necesario se unirán de manera formal al equipo, motivo por el que no estarán concentrados, únicamente asistirán a entrenar y se someterán a las pruebas PCR, además, no tendrán ningún contacto con el resto del plantel.