"Ayer hubo algunas palabras acaloradas en las emociones del juego por las que me gustaría disculparme, especialmente a mis amigos de Macedonia del Norte y Albania. Me gustaría decir una cosa muy claramente: ¡NO SOY RACISTA! Tengo amigos en casi todos los países y defiendo la diversidad. Todos los que me conocen lo saben", posteó el jugador a través de su cuenta de Instagram.