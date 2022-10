Xavi considera que los árbitros deberían dar conferencias de prensa como los entrenadores

En competiciones como la Bundesliga alemana y la Eredivisie neerlandesa, los jueces atienden a la prensa al finalizar los partidos para explicar decisiones o incluso admitir errores como lo hizo el germano Matthias Jöllenbeck al marcar un penalti dudoso durante un Firburgo vs Bayern, donde no intervino el VAR, "cuando veo las imágenes, preferiría no haberlo dado, en realidad no es penalti. Fue un claro error, lo siento mucho. Me hubiera gustado que me corrigieran", dijo.