Champions League Champions League: Antecedentes e historial de enfrentamientos entre Sporting y Arsenal Los Gunners buscan mantener el buen paso en la presente Champions League.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Arsenal y Sporting, choque con sabor a revancha

Arsenal y Sporting se ven las caras en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League donde l os Gunners buscan tomar una pequeña revancha en contra del cuadro portugués quien ya los eliminó en una fase final de un torneo europeo.

En Champions, e l conjunto londinense y los lisboetas se han enfrentado en una ocasión y se dio en la temporada pasada cuando Arsenal goleó al Sporting en la fase de liga.

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En Europa League es donde tienen más enfrentamientos en la que Arsenal suma una victoria por tres empates con el Sporting, dos de esos empates se dieron en la ronda de los Octavos de Final del 2022-23 donde tras la igualada los portugueses se impusieron en penales para eliminar a los Gunners.

Ahora por primera vez se enfrentarán en una fase eliminatoria de la Champions League donde buscarán hacer historia.

El partido de ida de los Cuartos de Final se disputará este martes 7 abril en el Estadio Jose Alvalade, casa del Sporting, mientras que la vuelta se jugará una semana después en el Emirates Stadium.

HISTORIAL DE ENFRENTAMIENTOS ENTRE ARSENAL Y SPORTING

CHAMPIONS LEAGUE

Sporting 1-5 Arsenal – Fase de Liga – 2024-25

UEFA EUROPA LEAGUE: