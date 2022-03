Toni Kroos, convocado por el Real Madrid ante el PSG

Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, fue muy claro al respecto en rueda de prensa: "El jugador que no esté al cien por cien no puede jugar este partido. Si creo que Kroos está al cien por cien jugará y si no, no". La alternativa en su puesto sería Eduardo Camavinga, que hizo un buen partido, con gol incluido, ante la Real Sociedad.