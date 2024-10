Raphinha tras su hat-trick ante Bayern Múnich: “Una noche que no olvidaré”

Rapihnha , quien fue la figura del Barcelona en el triunfo sobre Bayern Múnich en la Champions League , se mostró feliz por haber marcado un triplete en su partido número 100 como jugador blaugrana y aseguró que será una noche que no olvidará.

“Muy especial, no solo el premio... el partido por ser contra quien fue, uno de los mejores equipos del mundo, logramos hacer un buen partido en ataque y defensa, más especial por completar mis 100 partidos y haciendo un hat-trick de esta manera en Champions League es más especial, una noche que no me olvidaré”