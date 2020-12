Lo que necesita Real Madrid para no quedar fuera de Europa

La siguiente semana el Real Madrid se juega la vida en la Champions League , pero no solo eso, también puede quedarse sin boleto a la Europa League si se dan algunas combinaciones de resultados.

LAS COMBINACIONES DEL REAL MADRID

El día miércoles 9 de diciembre se definirá todo, ambos encuentros se jugarán a la misma hora, 15:00 horas ET y serán Real Madrid vs. Borussia Mönchengladbach e Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk.