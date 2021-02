Dembélé asegura que el Barcelona enfrentará a un PSG “vengativo”

“Habrá ambiente de venganza. También gracias a los medios de comunicación que intentan darle vida a las cosas. Sin embargo, no hablamos de eso en la plantilla porque sabemos que será un partido complicado, conocemos al PSG, son los actuales subcampeones de la Champions y están entre los favoritos para ganar el título”, comentó Dembélé para Barça TV.

“Físicamente pienso que he cambiado. Cuando llegué aquí, era muy frágil. Yo estaba empezando como profesional en el Stade de Rennais y en el Borussia Dortmund, era muy frágil, pero he recorrido un largo camino y me encontré preparados físicos aquí y empezó a cambiar. Todo cambió.