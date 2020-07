Los equipos que serán locales en los duelos de la vuelta de los Octavos de Final de la Champions League y Europa League podrán jugar en sus estadios y no en las sedes de Portugal que recibirán los encuentros de Cuartos de Final hacia adelante, así lo anunció la UEFA en un comunicado.

“De acuerdo con el principio de equidad deportiva y teniendo en cuenta las condiciones actuales: todos los clubes que juegan en casa el partido de vuelta de los Octavos de Final están jugando los partidos restantes en sus ligas nacionales en sus propios estadios y que viajar es posible sin restricciones para los clubes visitantes: el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió que los restantes partidos de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League y UEFA Europa League se jugarán en los estadios de los equipos locales”, se lee en el comunicado.

Los encuentros pendientes de dicha ronda de la Champions League son Barcelona vs. Napoli, Bayern Múnich vs. Chelsea, Juventus vs. Olympique de Lyon y Manchester City vs. Real Madrid.

Mientras que los duelos de Europa League son Basilea vs. Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen vs. Rangers, Copenhague vs. Istanbul Basaksehir, Manchester United vs. LASK, Shakhtar Donetsk vs. Wolfsburgo y Wolverhampton vs. Olympiakos.

En el caso del Inter de Milán vs. Getafe y Sevilla vs. Roma que no se disputaron la ida, se jugarán a un partido único con sede en Alemania.

UEFA añadió que los partidos a puertas cerrada se mantendrán en ambas competencias, y aplazó el uso del VAR en la Europa League, que se tenía planeado emplearlo a partir de la fase de clasificación en la actual temporada, y que ahora se comenzará a utilizar hasta la campaña 2021-2022.

El máximo organismo del futbol europeo señaló que dichas decisiones están sujetas a cambios por las restricciones que puede ocasionar la pandemia del coronavirus.