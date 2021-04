El entrenador del Paris Saint-Germain , el argentino Mauricio Pochettino , confió este sábado en sus posibilidades ante el Bayern Múnich , contra el que se enfrentarán el miércoles en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League , y subrayó que no tienen complejo de inferioridad.

"No somos tontos, el Bayern no es un equipo fácil, es el actual campeón de Europa, pero no hay que tener complejo de inferioridad. Iremos a Múnich con respeto pero con el objetivo de calificarnos para la Semifinal", dijo en una entrevista en el diario francés Le Parisien.