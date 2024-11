"Pues pedí permiso al club, nos dieron el Ok para poder venir a ayudar y esta mañana a las cino hemos salido con dos furgonetas que ayer estuvimos cargando de Karcher (hidrolimpiadoras). Traemos casi 400 y bueno ayudando como están haciendo todos los que pueden", aseguró en declaraciones en un video en la cuenta @relevo de X .

" No estoy haciendo nada especial. Ayudar como están haciendo todos", añadió y continuó, "he venido con mi padre y con un amigo. Tampoco queríamos venir muchos para no entorpecer un poco todo que ya hay mucha gente. Con amigos que tenemos viviendo por aquí y nos han ayudado nos han dicho también lo de las Karcher que era lo que más se necesitaba y las hemos podido traer", completó.