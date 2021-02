Lo que necesitan los equipos para avanzar a cuartos de final de UEFA Champions League 2021

Se completaron los partidos de ida de la UEFA Champions League 2020-2021 con series que parecieran liquidadas pero hasta que no se completen los partidos de vuelta no se puede dar a nadie por descartado.

Borussia Dortmund vs Sevilla (9/3/21 a las 3 pm, hora del Este) El cuadro alemán sacó una valiosa victoria en el estadio Sánchez Pizjuan, casa de los andaluces, gracias al brillo de su joven estrella, Erling Haaland , quien anotó par de goles y fue el motor que condujo al Dortmund a llegar con una buena ventaja al duelo del 9 de marzo en el BVB Stadion Dortmund. Sin embargo, el Sevilla desea hacer historia en la justa luego de todo lo demostrado en la Europa League , donde es el club más ganador del torneo. Hombres como Jesús Navas, Alejandro Gómez, Iván Rakitic o Luuk de Jong son esenciales para que la oncena española pueda igualar la serie con un tanto y darle un giro radical a la misma para avanzar de ronda.

Juventus vs Porto (9/3/21 a las 3 pm) Los lusitanos hicieron valer su condición de local en el estadio do Dragao con los tantos de Taremi y Marega, pero el gol de Federico Chiesa abrió una pequeña ventana para la Vecchia Signora cuando se juegue el duelo en el Juventus Stadium de Turín. A pesar que los “bianconeros” están abajo en la llave, el factor del delantero Cristiano Ronaldo será determinante para reaccionar desde el primer minuto y tanto el técnico Antonio Conte como sus compañeros y la afición confían que una vez más el “7” los guíe a la próxima fase.

Liverpool vs Leipzig (10/3/21, a las 3 pm) La escuadra inglesa supo mostrar toda su experiencia a lo largo de los años en la Champions League cuando se enfrentaron con los de la Bundesliga en el Puskas Arena de Budapest y gracias a los goles de Mohamed Salah y Sadio Mané, la oncena de Jürgen Klopp se llevó el botín para casa, dejando muy tocado al equipo de su colega Julian Nagelsmann. Lo que se verá en Anfield Road es a un Leipzig muy enfocado en igualar la serie pero enfrente tendrá a un Liverpool que no concederá ventajas y querrá finiquitar cuanto antes la faena.

PSG vs Barcelona (10/3/21, a las 3 pm) De los emparejamientos, quizás más complicados para pronosticar por el buen score que cuenta a su favor el conjunto parisino y teniendo a un club catalán, urgido de una nueva proeza como aquella lograda en 2017 cuando en Camp Nou vencieron 6-1 y dejaron sin opción a los galos para meterse en cuartos de final. La presencia y oportunismo de Kylian Mbappé , que le endosó un hat-trick a Lio Messi y compañía en el feudo azulgrana, le deja cuesta arriba al Barça la tarea de emparejar la llave con el PSG. Si Messi vuelve a ser el de siempre, los españoles aún pueden creer en el milagro.

Real Madrid vs Atalanta (16/3/21, a las 3 pm) Los merengues del técnico francés Zinedine Zidane salieron de territorio italiano con un triunfo por la mínima, con el tanto del lateral Ferland Mendy, y que además pone en jaque la aspiración de los bergamascos para dar la sorpresa de esta ronda, ahora que todo se definirá en el Alfredo Di Stefano . Sin hacer un juego tan brillante, el Madrid mostró que cuando se trata de doble duelos de eliminación sabe cómo trabajarlos y mantenerse con vida. Atalanta deberá esperar a que el colombiano Duván Zapata se recupere de su lesión y los de Gian Piero Gasperini necesitarán corregir las fallas para ganarle a los blancos. Zidane pierde a Casemiro por acumular dos amarillas, pero es factible que tenga disponible a Sergio Ramos, Karim Benzema y Federico Valverde para dicho juego.

Manchester City vs Borussia Mönchengladbach (16/3/21, a las 3 pm) Los ingleses que conduce el español Pep Guardiola siguen con una impresionante racha de victorias tanto en la Premier League como en la Champions y después de lo hecho en Budapest, queda claro que los celestes van por todo para hacerse dueños de la tan codiciada “Orejona”. Bernardo Silva y Gabriel Jesús allanaron el camino para el City sobre un Gladbach sin rumbo definido y carente de ideas en la ida. El choque de vuelta en el City de Manchester debería ser un paso más para que el club británico supere con tranquilidad esta ronda.

Bayern Múnich vs Lazio (16/3/21, a las 3 pm) La llave más holgada en lo que a diferencia de goles y fútbol se refiere, dado el poderío ofensivo y el buen trabajo táctico de los bávaros en el compromiso de ida disputado en el Olímpico de Roma con el 4-1 a favor de los alemanes. El DT Hans-Dieter Flick sabe que cuenta con las armas necesarias para reafirmar al ambiente futbolístico que el deseo de revalidar el título continental es prioritario, mientras que del lado de los transalpinos, necesitarán más que un trío de goles en los 90 minutos reglamentarios para poner contra la pared al Bayern.

Chelsea vs Atlético de Madrid (16/3/21, a las 3 pm)

El solitario tanto de chilena que hizo Olivier Giroud en el Arena Nacional de Bucarest dejó sin ideas a un Atlético, que no pudo reponerse del golpe psicológico y caer en la ida, dejando con mayor confianza al Chelsea para lo que se observará en el cotejo de vuelta en Stamford Bridge. Siendo mucho más práctico en su planteamiento, el conjunto de Thomas Tuchel encontró la fórmula para desactivar lo que pretendía Diego Simeone con sus pupilos. El actual líder del campeonato español en Primera División no viene siendo regular en las últimas semanas y ahora requerirá de contar con todas las piezas disponibles para emparejar la serie y mostrar que sólo fue un traspié lo ocurrido el pasado 23 de febrero.