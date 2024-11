El jugador inglés se lesionó en los isquiotibiales el pasado 9 de noviembre, se cayó de la convocatoria de Inglaterra para la UEFA Nations League y no estuvo ni en el banquillo este fin de semana en la victoria contra el Southampton, de la Premier League.

Arne Slot , técnico de los Reds, ya dejó caer que sería duda hasta el último momento y, si no llegara a tiempo para estar contra el Real Madrid, su lugar en el once lo ocupará Conor Bradley , de 21 años y que acumula solo 15 minutos en la Champions en las dos últimas temporadas.

Al que se vio sonriente fue a Mohamed Salah, después de que desatara un terremoto en Liverpool con las declaraciones sobre su futuro. El egipcio, que acaba contrato en junio, dijo estar "decepcionado" con el club, que aún no le ha presentado una oferta para extender su estancia en Liverpool.

El que no estuvo fue el meta Alisson Becker, que ha estado dos meses en el dique seco y que no estará este miércoles en Anfield contra el Real Madrid. Su puesto lo ocupará Caomhin Kelleher, que lo ha hecho bastante bien en ausencia del brasileño. Tampoco apareció por la ciudad deportiva Digo Jota, que se lesionó hace mes y medio y no tiene fecha para su reaparición.