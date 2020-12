Leipzig vs Manchester United en vivo | UEFA Champions League: cuándo, dónde y cómo ver el partido

El encuentro entre el Leipzig vs Manchester United por el grupo H de la UEFA Champions League se disputará este martes con transmisión de TV en vivo por Galavisión para Estados Unidos.

¿Cómo, cuándo y dónde ver RB Leipzig vs Manchester United ?

El partido entre Leipzig vs Manchester United , correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos por la llave H de UEFA Champions League, se jugará este martes 8 de diciembre a las 3 p.m. hora del este de los Estados Unidos.

Antecedentes Leipzig vs Manchester United

La última vez que se enfrentaron Leipzig vs Manchester United fue en el estadio Old Trafford, para los dirigidos por Oleg Gunnar Solskjaer el compromiso fue un festín que inició al minuto 21' con el tanto de Mason Greenwood. El segundo gol de gol al minuto 74', obra de Marcus Rashford; y convirtió su segundo tanto al 78' Anthony martial, desde el punto penal puso el 4 por 0, y nuevamente Marcus Rashford anotó 5 * 0 definitivo y su tercer gol en la cuenta personal.