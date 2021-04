La nueva UEFA Champions League tendrá cambios en el gol de visitante y más equipos

Pues bien, eso será modificado por la UEFA de cara al año 2024, según informa The Sun, como uno de los cambios que ejecutarán para que tenga otro fixture en el futuro.

Cambio en el gol de visitante



Los goles de visitantes en caso de ir a tiempos suplementarios NO tendrán ya un valor añadido, sino que cada tanto contará con el mismo efecto. Eso sí, hay que aclarar que la regla no piensa emplearse en los minutos reglamentarios, sino que únicamente se abolirá en caso de que los enfrentamientos tengan que ir a un alargue por empate en el global: es decir, si quedan 0-0 tanto en la ida como en la vuelta pues en el tiempo extra el gol del visitante no obligará al local a marcar dos goles.