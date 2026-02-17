Champions League Borussia Dortmund vs. Atalanta, Playoffs Ida de la UEFA Champions League: hora y cómo verlo desde donde estés Transmisión de la Champions: canales y plataformas para ver el duelo en el Signal Iduna Park.

Video Así puedes ver la ida de Playoffs en la UEFA Champions League

En una noche cargada de emoción y expectativas, el Signal Iduna Park se prepara para recibir un duelo crucial en los Playoffs de la UEFA Champions League.

Borussia Dortmund y Atalanta se enfrentan en un partido donde cada jugada puede marcar el destino de sus aspiraciones europeas, ya que solo uno de ellos podrá avanzar a la siguiente fase.

Ambos equipos llegan con la necesidad de demostrar su valía en esta eliminatoria, dejando atrás la fase de grupos y enfocándose en el resultado global que determinará su futuro en la competición.

La afición está lista para vivir una batalla intensa, donde la pasión y el talento se entrelazan en busca de un sueño: seguir compitiendo entre los mejores de Europa.

HORARIO Y DÓNDE VER BORUSSIA DORTMUND VS. ATALANTA DE LA JORNADA PLAYOFFS IDA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Borussia Dortmund acabó en la posición 17 de la tabla en la Fase de Liga, buscará aprovechar su localía para mejorar su rendimiento ofensivo ante un Atalanta que, con una posición ligeramente superior, intentará consolidar su solidez defensiva.

Ambos equipos llegan a este playoff con la necesidad de obtener un buen resultado en la ida para encarar la vuelta con confianza, pues acabaron la Fase de Liga con errota; Borussia Dortmund cayó ante Inter de Milán y Atalanta contra Union SG.

Cuándo es el Borussia Dortmund vs. Atalanta: el juego es el martes 17 de febrero de 2026 en el Signal Iduna Park.

el juego es el martes 17 de febrero de 2026 en el Signal Iduna Park. A qué hora es el Borussia Dortmund vs. Atalanta : el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Borussia Dortmund vs. Atalanta: El partido se podrá seguir en Estados Unidos a través de ViX.