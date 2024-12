Mientras el conjunto de Eslovaquia no ha tenido un buena campaña y se ubica en el lugar 35 de 36 equipos en competencia.

De hecho, no ha conseguido sumar una sola unidad durante sus cinco enfrentamientos. Tiene solo derrotas con cuatro goles a favor y 18 en contra.

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid vs. Slovan Bratislava de UEFA Champions League

Cuándo es el Atlético de Madrid vs. Slovan Bratislava : El juego se celebrará el miércoles 11 de diciembre del 2024 en el Estadio Metropolitano de Madrid.

A qué hora es el Atlético de Madrid vs. Slovan Bratislava: Podrás disfrutar el encuentro a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 CT y a las 9:45 PT.