De cara al duelo de Octavos de Final de la UEFA Champions League a nte Copenhague, Pep Guardiola , técnico del Manchester City , advierte que no saldrán confiados ante un rival que se ha medido con grandes rivales.

"Tengo un gran respeto por el oponente. Hemos visto lo que hicieron en la fase de grupos, (se clasificaron en un grupo que incluía a Bayern Munich, Man United y Galatasaray, no era un grupo muy, muy fácil y lo hicieron muy bien en todos los partidos. No nos definiremos mañana para tener un buen resultado, para intentar rematar el trabajo en Manchester".

"He estado aquí con la selección (de España) contra Dinamarca y siempre es muy difícil. El estadio está muy cerca, la multitud, imagina salir a esos partidos. Están desesperados. Les dije a los jugadores esta mañana: 'Hay que prepararse mentalmente. El plan de juego será el de siempre, pero mentalmente hay que estar preparados para sufrir'. Será un partido reñido, muy reñido, al cien por cien. Lo siento y normalmente mis entrañas no me mienten".