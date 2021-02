Por su parte, Antoine Griezmann aceptó la superioridad del PSG comandando por Kylian Mbappé pero pidió no dar por muerto al cuadro blaugrana.

"Tuvimos alguna oportunidad, pero no hicimos nuestro mejor partido, esos adversarios piden que estemos a tope, que hagamos un partido perfecto y no lo hicimos; Iremos a ganar, a intentar pasar, sabemos que es complicado, pero no iremos a visitar", dijo.