Fabián Ruiz descarta que el PSG sienta presión por ganar la Champions

El mediocampista español del París Saint-Germain , Fabián Ruiz, aseguró que no sienten una presión particular de cara a los octavos de final de la UEFA Champions League contra la Real Sociedad, pese a que el objetivo máximo del club es ganar esa competición.

"Estamos tranquilos, es una competición muy bonita y la afrontamos con entusiasmo. Nosotros queremos ganar todas las competiciones, en eso estamos, no sentimos la presión, sabemos que todos los equipos que están aquí tienen la misma idea, pero no tenemos una presión particular", indicó el jugador en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles.