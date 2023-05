En el Inter sueñan con la Final de Champions League, pero no se fían del Milan

"Casi no hablo de los árbitros, aunque a veces no puedo evitarlo. En el primer partido hubo un episodio que debería haberse sancionado de otra manera, concretamente el golpe de Krunic sobre Bastoni, que habría dado un resultado diferente y muy importante. No fue así y no hay ningún problema con ello. Mucha gente me ha señalado la designación de un árbitro francés para el partido, pero no hay ningún problema, tengo la máxima confianza", explicó.