La Final de la Champions League Manchester City vs. Chelsea está a la vuelta de la esquina y hay algunos jugadores que sigan con el estatus de duda y otros que lamentablemente no podrán jugar la disputa por la Orejona el próximo sábado 29 de mayo.

LESIONADOS Y DUDAS PARA LA FINAL DE LA CHAMPIONS

"N'Golo creo que saldrá al campo de entrenamiento el miércoles, no preguntaré más si hay algún problema, de Mendy ha mejorado mucho en el manejo del dolor, jugará si está en condiciones. Lo intentaremos el miércoles, si no el jueves, y si no el viernes. Si no puede hacerlo, tenemos un hombre fuerte en el banquillo con Kepa".