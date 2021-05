¿Dónde se juega la Final de la Champions League 2020-2021 entre Manchester City y Chelsea?

El Estadio do Dragao de Porto, Portugal, recibirá al Manchester City y al Chelsea , en la tercera Final de la Champions League disputada entre dos equipos ingleses.

Un rosario de cambios a causa de la pandemia

La situación de contagios de covid-19 recientemente se agravó en Turquía, por lo que el pasado 13 de mayo, a 16 días de la celebración del juego, la UEFA anunció el cambio de sede al Estadio do Dragao de Porto, Portugal.

El covid-19 en Turquía

A causa de esta ola, el 30 de abril se llegó a un pico de 394 muertes registradas en el país, por lo que el gobierno implementó medidas de prevención para evitar una mayor propagación de la enfermedad, incluido el toque de queda de 9:00 PM a 5:00 AM de lunes a viernes y todo el día los fines de semana.

El partido y dónde se puede ver

Final de la Champions League 2020-2021

Manchester City vs. Chelsea

Sábado 29 de mayo - 3:00 PM ET / 2:00 CT / 12:00 PT

Estadio do Dragao, Porto