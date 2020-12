“Siempre es bueno volver a España y a Catalunya, siempre es difícil jugar en el Camp Nou contra uno de los mejores equipos que he enfrentado. ¡Hoy fuimos un equipo de campeones! ¡Una familia verdadera, fuerte y unida! Jugando así, no tenemos nada que temer hasta el final de temporada... ¡Vamos!”, escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta de Twitter acompañado de una foto con sus compañeros celebrando en el vestuario.

Respecto a su relación con Messi, Cristiano comentó que “siempre he tenido una relación cordial con él, compartimos doce, trece años de entregas de premios, yo nunca lo he visto como un rival”.

“Siempre me he llevado bien con él, pero sabemos que en el futbol para la prensa, por el espectáculo se busca una rivalidad, pero siempre me he llevado bien con él, le veo como siempre”, agregó el lusitano para Movistar Liga de Campeones al término del cotejo.