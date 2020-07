“Fue algo que para el futbol francés fue muy importante, porque hasta el día de hoy no hay un equipo francés que haya llegado a la final de Champions,… no pasa todos los años” declaró Bernardi.

“Si no hacen en un gol no pasa nada, nosotros no teníamos la obligación de nada, después de ganarle al Madrid ya no le tienes miedo a nada” dijo Lucas Bernardi sobre el partido que terminaron ganando ante los merengues.