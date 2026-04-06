    Champions League

    Champions League: Historial de Hansi Flick contra el Atlético de Madrid de Simeone

    El director técnico alemán ilusiona a la afición del Barcelona de cara al duelo de Cuartos de Final de Champions League.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Hansi Flick cuenta con un buen historial ante el Atlético de Simeone

    El Barcelona y el Atlético de Madrid vuelven a verse las caras en la UEFA Champions League, específicamente dentro de los Cuartos de Final, todo después de que recién se enfrentaran dentro de LaLiga e, incluso, en la Copa del Rey.

    Hansi Flick, director técnico de la escuadra blaugrana, tiene un historial que podría ilusionar a los catalanes de cara a este duelo vital dentro del máximo certamen del futbol europeo.

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    De hecho, el alemán lleva una ligera ventaja en los enfrentamientos con el 'Cholo' Simeone, si bien el Atlético de Madrid recién eliminó a los catalanes de la Copa del Rey en la presente campaña.

    HISTORIAL DE FLICK ANTE SIMEONE DE CARA AL BARCELONA VS. ALÉTICO


    Iniciando con LaLiga de España, el Barcelona de Flick ha enfrentado en cuatro ocasiones al Atlético de Madrid del 'Cholo'. Los 'Colchoneros' triunfaron en el primer enfrentamiento entre ambos técnicos, aunque ha sido su único logro hasta el momento.

    • 21/12/2024: Barcelona 1-2 Atlético
    • 16/03/2025: Atlético 2-4 Barcelona
    • 02/12/2025: Barcelona 3-1 Atlético
    • 04/04/2026: Atlético 1-2 Barcelona

    En la Copa del Rey, las cosas están parejas entre Flick y el Cholo, con una eliminación a cuestas por parte de cada entrenador.

    • Semifinales 2025: Barcelona ganó el global 5-4 al Atlético de Madrid
    • Semifinales 2026: Atlético ganó el global 4-3 al Barcelona

    Para la Champions League, Flick tiene un par de antecedentes contra el Atlético de Madrid de Diego Simeone, aunque en este caso, cuando dirigiía al Bayern Múnich, ambos compromisos en la Fase de Grupos, en 2020.

    • Grupo A: Bayern Múnich 4-0 Atlético de Madrid
    • Grupo A: Atlético de Madrid 1-1 Bayern Múnich.
    Video Historial de enfrentamientos y cómo llegan Barcelona vs. Atlético de Madrid
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