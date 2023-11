La Jornada 5 de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League 2023-24 se jugará martes 28 y el miércoles 29 de noviembre con 16 juegos.

Destacan los partidos del Milan vs. Dortmund, Feyenoord vs. Atlético de Madrid con Santiago Giménez, el Barcelona vs. Porto, PSG vs. Newcastle y Manchester City vs. Leipgiz en martes.

El miércoles tienen los reflectores el Galasataray vs. Manchester United, PSV vs. Sevilla, Real Madrid vs. Napoli y Benfica vs. Inter de Milán.

CUÁNDO ES Y POR DÓNDE VER LA JORNADA 5 DE CHAMPIONS LEAGUE 2023-24



El martes 7 de noviembre habrá 8 partidos, misma cantidad para el miércoles 8. Como es costumbre, la UEFA maneja dos horarios para dividir los juegos de la jornada.

Hay dos partidos cada día a las 12:45 PM (ET en Estados Unidos) y luego seis encuentros por día a las 15:00 PM (ET en Estados Unidos). En México los horarios son 11:45 AM y 2 PM, tiempo del Centro, tras el cambio de horario en la Unión Americana.

PARTIDOS MARTES 28 DE NOVIEMBRE

Lazio vs. Celtic

Este partido lo puedes disfrutar por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com y app a partir de las 12:45 PM del ET, 11:45 AM del CT y 9:45 AM del PT en Estados Unidos.



Shakhtar Donetsk vs. Royal Antwerp

Este juego lo puedes ver por la señal de Zona TUDN en ViX en punto de las 12:45 PM del ET, 11:45 AM del CT y 9:45 AM del PT en Estados Unidos.



Barcelona vs. Porto

Este encuentro síguelo en vivo por Univision, TUDN, tudn.com y app a las 3 PM del ET, 2 PM del CT y 12 PM del PT en los Estados Unidos.



Milan vs. Borussia Dortmund

Este partido lo puedes disfrutar por la señal de Galavision, tudn.com y app a partir de las 3 PM del ET, 2 PM del CT y 12 PM del PT en los Estados Unidos.



PSG vs. Newcastle

Este juego lo puedes ver a través de Zona TUDN en ViX a las 3 PM del ET, 2 PM del CT y 12 PM del PT en los Estados Unidos.



Manchester City vs. Leipzig

Este encuentro síguelo por tudn.com, la app y TUDNXtra a partir de las 3 PM del ET, 2 PM del CT y 12 PM del PT en los Estados Unidos.



Feyenoord vs. Atlético de Madrid

Este partido lo puedes ver en vivo por tudn.com, la app y TUDNXtra en punto de las 3 PM del ET, 2 PM del CT y 12 PM del PT en los Estados Unidos.



Young Boys vs. Estrella Roja de Belgrado

Este juegos tienes oportunidad de verlo a través de tudn.com, la app y TUDNXtra a las 3 PM del ET, 2 PM del CT y 12 PM del PT en los Estados Unidos.

PARTIDOS MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE

Galatasaray vs. Manchester United

Este juego síguelo en vivo por UniMás, TUDN, tudn.com y app a partir de las 12:45 PM del ET, 11:45 AM del CT y 9:45 AM del PT en Estados Unidos.



Sevilla vs. PSV

Este partido lo puedes disfrutar por Zona TUDN en ViX en punto de las 12:45 PM del ET, 11:45 AM del CT y 9:45 AM del PT en Estados Unidos.



Real Madrid vs. Napoli

El mejor encuentro de la jornada podrás verlo a través de Univision, TUDN, tudn.com y app a las 3 PM del ET, 2 PM del CT y 12 PM del PT en los Estados Unidos.



Copenhague vs. Bayern Múnich

Este juego velo a través de la señal de Galavision, tudn.com y app a partir de las 3 PM del ET, 2 PM del CT y 12 PM del PT en los Estados Unidos.



Benfica vs. Inter de Milán

Este partido disfrútalo gracias a Zona TUDN en ViX en punto de las 3 PM del ET, 2 PM del CT y 12 PM del PT en los Estados Unidos.



Real Sociedad vs. Salzburg

Este encuentro velo en vivo a través de la señal de tudn.com, la app y TUDNXtra a las 3 PM del ET, 2 PM del CT y 12 PM del PT en los Estados Unidos.



Braga vs. Unión Berlín

Este partido lo puedes ver en vivo por tudn.com, la app y TUDNXtra en punto de las 3 PM del ET, 2 PM del CT y 12 PM del PT en los Estados Unidos.



Arsenal vs. Lens

Este juegos tienes oportunidad de verlo a través de tudn.com, la app y TUDNXtra a las 3 PM del ET, 2 PM del CT y 12 PM del PT en los Estados Unidos.

