Carlo Ancelotti acepta que PSG fue mejor; Mauricio Pochettino lamenta falla de Lionel Messi

"Hemos sufrido, creo que el aspecto defensivo lo hemos hecho bastante bien, no hemos estado muy agresivos, lo que ha faltado es el juego con el balón, hemos fallado muchos pases, nos ha costado mucho salir de la presión que Paris Saint-Germain puso en nuestro campo, nos ha costado mucho y por eso no hemos tenido muchas oportunidades claras al frente, esta salida era un poco más complicada, no limpia, no llegaban balones por fuera para Asensio, Vinicius, Karim también ha tenido poca oportunidad de manejar el baloón, esto ha pasado, no hay una explicación complicada, esto es lo que ha pasado, con el balón no lo hemos hecho como queríamos", dijo tras caer ante el conjunto parisino.