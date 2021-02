Calendario de octavos de final UEFA Champions League



- PARTIDOS DE IDA

Barcelona vs PSG 16/02

Leipzig vs Liverpool 16/02

Oporto vs Juventus 17/02

Sevilla vs Borussia Dortmund 17/02

Atlético vs Chelsea 23/02

Lazio vs Bayern Munich 23/02

Atalanta vs Real Madrid 24/02

Borussia Mönchengladbach vs Manchester City 24/02