Borussia Dortmund derrota y golea en casa al Athletic Club
El cuadro alemán logró su primera victoria en esta edición de la Champions League.
Borussia Dortmund aprovechó la localía para golear 4-1 al Athletic Club en partido de la segunda jornada de la UEFA Champions League.
En la cancha del Signal Iduna Park, el conjunto alemán dominó el encuentro de principio a fin para lograr su primer triunfo en el torneo.
Fue al minuto cuando abrieron el marcador por medio de Daniel Svensson quien cerró la pinza tras un centro de Adeyemi a los 28 minutos.
El segundo tanto del Dortmund llegó al 50’ gracias a un zurdazo de Carney Chukwuemeka que venció al arquero rival.
Al minuto 61 el Athletic descontó en el marcador con anotación de Gorka Guruzeta al definir dentro del área y que daba esperanzas a los españoles.
Sin embargo, en la recta final del partido el Borussia Dortmund selló el triunfo con los goles de Serhou Guirassy y Julian Brandt al 82’ y 91’ respectivamente para el 4-1 final.
Con la victoria el Dortmund llegó a cuatro puntos para ubicarse en la séptima posición, mientras que el Athletic Club se mantiene en el fondo de la tabla sin unidades tras dos jornadas disputadas.