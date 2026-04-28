Paris Saint-Germain ¿Y el Barcelona? Ojo al mensaje de Luis Enrique tras frenético partido El director técnico del Paris Saint Germain 'olvidó' un pasaje importante vivido con el conjunto blaugrana.

Video ¿El mejor partido que ha vivido? Esto dijo Luis Enrique del PSG vs. Bayern

Luis Enrique, director técnico del Paris Saint Germain, dio a conocer que, a su juicio, el partido que vivió ante el Bayern Múnich en la Champions League no lo había experimentado "nunca" tras el marcador de 5-4.

Después del apasionante encuentro en la Champions League, dentro de las Semifinales de ida, Luis Enrique dio a conocer que nunca había vivido algo como lo de hoy.

PUBLICIDAD

“Una intensidad y un ritmo como nunca. Creo que los dos equipos hemos mostrado por qué nosotros somos los actuales campeones y ellos el equipo en Europa que menos partidos ha perdido muy contento a pesar de que ha habido un momento en el partido que era todo perfecto: ganábamos 5-2.

"Va a volver a ser una fiesta el partido de vuelta y vamos a intentar ganarlo”, agregó Luis Enrique respecto a la vuelta, a celebrarse en la capital bávara.