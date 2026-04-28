    Paris Saint-Germain

    ¿Y el Barcelona? Ojo al mensaje de Luis Enrique tras frenético partido

    El director técnico del Paris Saint Germain 'olvidó' un pasaje importante vivido con el conjunto blaugrana.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video ¿El mejor partido que ha vivido? Esto dijo Luis Enrique del PSG vs. Bayern

    Luis Enrique, director técnico del Paris Saint Germain, dio a conocer que, a su juicio, el partido que vivió ante el Bayern Múnich en la Champions League no lo había experimentado "nunca" tras el marcador de 5-4.

    Después del apasionante encuentro en la Champions League, dentro de las Semifinales de ida, Luis Enrique dio a conocer que nunca había vivido algo como lo de hoy.

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    “Una intensidad y un ritmo como nunca. Creo que los dos equipos hemos mostrado por qué nosotros somos los actuales campeones y ellos el equipo en Europa que menos partidos ha perdido muy contento a pesar de que ha habido un momento en el partido que era todo perfecto: ganábamos 5-2.

    "Va a volver a ser una fiesta el partido de vuelta y vamos a intentar ganarlo”, agregó Luis Enrique respecto a la vuelta, a celebrarse en la capital bávara.

    La vuelta se llevará a cabo el próximo 6 de mayo. En la otra Semifinal de la Champions League están ubicados el Atlético de Madrid y el Arsenal.

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